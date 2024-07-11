Фестиваль будущего "Портал 2030–2050" пройдет в "Сколкове"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Фестиваль "Портал 2030–2050" пройдет в "Сколкове" с 5 августа по 8 сентября 2024 года. Он состоится в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", уточнили представители пресс-службы организатора мероприятия.

Вход на фестиваль будет свободным, отмечается на портале мэра и правительства Москвы.

Событие откроется технологической выставкой "Портал. Арт". Представленные на ней инсталляции будут посвящены настоящему и будущему. Побывать на ней можно будет вплоть до завершения фестиваля.

Кроме того, посетители смогут послушать музыку на девятичасовых сеансах программы "Портал. Звук", которые будут проводиться ежедневно в период с 5 по 7 сентября.

В те же дни на фестивале пройдет международный конкурс диджитал-художников "Портал. Медиаарт". В рамках этого соревнования создатели диджитал-картин со всего мира смогут попробовать свои силы таких в направлениях, как "виджеинг", то есть создание видеомикса через объединение нескольких коротких роликов в один, и "моушнграфика" – создание анимации с применением проекционных технологий 3D-мэппинга. Суть этого метода заключается в проекции видео на объекты окружающей среды, например, на здания.

Вместе с тем с 6 по 7 сентября состоится трек "Портал. Форум". В ходе него более 70 футурологов поучаствуют в обсуждении трендов жизни в мегаполисе в перспективе 2030–2050 годов.

Кроме того, на протяжении всего фестиваля будут проводиться дни открытых дверей и экскурсии в "Сколтех", а также технопарк и лаборатории резидентов. Они презентуют посетителям технологии, которыми москвичи смогут начать пользоваться в ближайшие годы.

Накануне стартовал сбор заявок на участие в гастрономическом конкурсе, который состоится в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Свои авторские блюда на Манежной площади смогут представить около 40 ресторанов, кафе, баров и бистро. Возможность принять участие в соревновании есть у предпринимателей со всей России.

