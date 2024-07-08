В столице откроется выставка "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Масштабная интерактивная экспозиция "Станция Манеж. Московский транспорт 2030" откроется в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в начале августа. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов указал, что в этом году выставка будет посвящена программе развития Транспортного комплекса до 2030 года. Посетители экспозиции могут увидеть на Манежной площади новейшие образцы железнодорожного и наземного транспорта, а также поезд "Москва-2024", посмотреть на один из этапов производства автомобилей "Москвич" с использованием современных технологий, а также совершить виртуальное путешествие по маршруту ВСМ-1 Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург.

Более того, гости смогут увидеть транспорт прошлого, настоящего и будущего, побыть в роли водителя трамвая, машиниста поезда или капитана речного электросудна, сходить на лекции, мастер-классы и выступления известных урбанистов, транспортных экспертов и экологов, а также посетить мероприятия для детей и выиграть призы от Московского транспорта. Вход на выставку будет свободный.

Ликсутов отметил, что в 2023 году выставку "Станция Манеж" посетили 226 тысяч человек. В этом году посетителей ждет свыше 20 площадок на девяти тысячах квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Музей транспорта Москвы 14 июля проведет на Воробьевых горах выставку автобусов в рамках фестиваля "Ретрорейс". Свою технику там покажут и автоклубы, и частные коллекционеры, и мастерские, специализирующиеся на реставрации. На выставке будет представлен транспорт 1980–1990-х годов и 17 автобусов разных эпох.

