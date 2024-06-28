Музей транспорта Москвы представит выставку автобусов на фестивале "Ретрорейс"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Музей транспорта Москвы проведет выставку автобусов в рамках фестиваля "Ретрорейс" на Воробьевых горах 14 июля. Свою технику также презентуют автоклубы, частные коллекционеры и мастерские, которые специализируются на реставрации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, в этот раз на выставке представят транспорт 1980–1990-х годов и 17 автобусов разных эпох – от первого омнибуса Daimler-Marienfelde 1905 года до "ГАЗели" из 1990-х.



По словам руководителя Музея транспорта Оксаны Бондаренко, посетители смогут увидеть и другие уникальные модели: автобус КАвЗ-651А, электробус из прошлого столетия ЗИС-154, первый массовый автобус в СССР ЗИС-8 и автобус-кабриолет ЦАРМ "Рица". Также в рамках выставки можно будет оценить масштабы реставрационных работ на примере двух автобусов ЛАЗ-697М “Турист”, добавила директор учреждения.

Отдельно на площадке оборудуют так называемый ретрогараж – зону отдыха, где можно будет освежиться прохладным лимонадом, купить аксессуары для автомобиля. Также здесь пройдет гонка на радиоуправляемых машинах.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих на экскурсию по экспозиции. На фестивале будет работать выездной лекторий Музея транспорта. Любители винтажных вещей смогут ознакомиться с ассортиментом рынка-развала.

Также можно будет принять участие в 40-минутной экскурсии по району Раменки на ретроавтобусах. Билеты будут доступны на портале музея и на площадке фестиваля.

Предусмотрена развлекательная программа и для юных посетителей: игры с персонажами мультфильмов, мастер-классы по изготовлению брелоков со светоотражающим эффектом, "Собери гараж", "Смотри, мотор!" и "Автомоделирование". Для ребят сделают отдельную игротеку "Мосигры" и проведут гонки на педальных машинках.

Кроме того, второй этап первого сезона Кубка Москвы по историческому ралли пройдет в рамках фестиваля. В нем примут участие 100 экипажей.

Ранее реставраторы восстановили советский автобус ЗИЛ-158 с прицепом, который является последней моделью бывшего завода имени Лихачева. С 2022 года специалисты смогли восстановить и укрепить кузов. В частности, они провели лакокрасочные работы.

Серийное производство этих автобусов началось в августе 1957 года. В 1959 году из-за высвобождения производственных площадей эту модель начали изготавливать на Ликинском автобусном заводе.

