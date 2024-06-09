Музей транспорта Москвы отреставрировал автобус ЛАЗ-697М "Турист"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Специалисты Музея транспорта Москвы отреставрировали автобус ЛАЗ-697М "Турист", который был произведен в 1970–1975 годах для междугородних и туристических рейсов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в этом году планируется восстановить три автобуса, которые раньше ездили по дорогам города.

"Междугородний ЛАЗ-697М "Турист" – это единственный реконструированный на данный момент в России автобус этой модели. Увидеть его можно на экскурсии музея в фонды хранения, на фестивалях и выставках техники", – подчеркнул он.

Как указала директор музея Оксана Бондаренко, основные восстановительные работы завершены, реставрация длилась на протяжении больше года.

"Когда автобус попал к нам, он был в ужасном состоянии: кузов ржавый, каркас деформировался. Потребовалось разобрать его на детали, воссоздать некоторые утраченные части и собрать заново", – сказала она.

Специалисты провели капитальный ремонт двигателя и полностью воссоздали кузов и салон.

Ранее реставраторы восстановили советский автобус ЗИЛ-158 с прицепом, который является последней моделью бывшего завода имени Лихачева. Экспонат установят в постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице. С 2022 года специалисты смогли восстановить и укрепить кузов. В частности, они провели лакокрасочные работы.

