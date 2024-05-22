Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Реставраторы восстановили советский автобус ЗИЛ-158 с прицепом, который является последней моделью бывшего завода имени Лихачева. Экспонат установят в постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Все работы выполняются по поручению Сергея Собянина. Здесь можно будет увидеть уникальную технику, которая сохранилась в одном или нескольких экземплярах. Уверены, что это будет один из самых посещаемых музеев столицы", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Серийное производство автобусов ЗИЛ-158 началось в августе 1957 года. В 1959 году из-за высвобождения производственных площадей эту модель начали изготавливать на Ликинском автобусном заводе. Выпуск ЗИЛ-158 на заводе Лихачева остановился в 1960 году, а на городских маршрутах машины курсировали до середины 1970-х.

"Автобус ЗИЛ-158 появился на дорогах столицы в конце 1950-х годов, во времена хрущевской оттепели. ЗИЛ-158, как и его предшественник ЗИС-155, планировался как временная и переходная модель в ожидании доводки и освоения более совершенной модели городского автобуса", – подчеркнула директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Главная отличительная черта автобуса состоит в увеличенной колесной базе и вместимости. Также у некоторых машин были прицепы, которые вмещали до сотни человек.

В коллекции музей имеет два таких автобуса. Машина 1959 года выпуска после списания была направлена в ведомственный санаторий управления пассажирского транспорта Мосгорисполкома. В 1993 году автобус передали музею.

С 2022 года специалисты смогли восстановить и укрепить кузов. В частности, они провели лакокрасочные работы.

Ранее сообщалось, что три макета машин, которые не сохранились до наших дней, войдут в постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы. Помимо одного из первых столичных омнибусов Daimler-Marienfelde, специалисты воссоздали автобус Leyland GH6, который открыл в столице регулярное автобусное движение в 1924 году, и двухэтажный троллейбус ЯТБ-3, эксплуатировавшийся в городе с 1939 по 1953 год.

