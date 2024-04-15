Три макета несохранившихся машин представят в Музее транспорта Москвы

Фото: пресс-служба Дептранса

Три макета машин, которые не сохранились до наших дней, войдут в постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27, можно будет увидеть и другие уникальные образцы техники, которые работали в Москве в разное время. По его данным, музей будет принимать примерно 500 тысяч человек ежегодно.

"Сейчас специалисты проводят реставрацию исторической техники и создают три макета уже утраченных образцов, среди которых есть, например, моторный омнибус", – добавил он.

Помимо одного из первых столичных омнибусов Daimler-Marienfelde, специалисты воссоздали автобус Leyland GH6, который открыл в столице регулярное автобусное движение в 1924 году, и двухэтажный троллейбус ЯТБ-3, эксплуатировавшийся в городе с 1939 по 1953 год.

Первый не сохранившийся до наших дней транспорт принадлежал графу Александру Шереметьеву и с 1907 года курсировал по частной линии между Марьиной Рощей и Останкино. Он обладал 4-цилиндровым двигателем мощностью от 12 до 18 лошадиных сил, а также мягкими лавками на 12 пассажиров, простым тентом и шторами.

"Полноразмерная модель автобуса "Даймлер" без двигателя и сопутствующих ему систем была воссоздана по трем сохранившимся фотографиям. <...> Модель дополнили оригинальными деталями выпуска 1910–1920-х годов", – указала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Английский автобус Leyland GH6 и GH7 курсировал по Москве с 1924 по 1939 год, всего было поставлено более 150 автобусов. Он мог перевозить до 35 пассажиров и имел 28 сидячих мест. Бензиновый двигатель мощностью 36 лошадиных сил позволял ему развивать скорость не выше 30 километров в час.

С 1939 года по столице начали курсировать двухэтажные троллейбусы ЯТБ-3. Их было всего 10. Одновременно он мог перевозить до 100 пассажиров, однако максимальная скорость не превышала 55 километров в час. Производство было остановлено, так как транспорт получился слишком громоздким.

Всего же в экспозиции будут представлены 53 транспортных средства, включая 5 вагонов метро, 13 автобусов, 4 троллейбуса, 4 трамвая, крановую платформу, 9 машин спецтехники и другие экспонаты.

Ранее в Музее Гаража особого назначения ФСО России показали единственный в РФ отреставрированный междугородний автобус ЗИС-127. Мероприятие было приурочено к 70-летию выпуска первого советского междугородного автобуса производства завода имени Сталина и открытию эры междугороднего автобусного сообщения России. За время производства модели из стен завода вышел 851 автобус.