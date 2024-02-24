24 февраля, 14:12Город
В Москве завершили строительство подземного уровня гаража Константина Мельникова
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В Москве завершили строительство подземного уровня гаража Константина Мельникова, где откроется постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
Как отметили в ведомстве, для организации подземного уровня под памятником архитектуры была проделана большая работа. В частности, обезопасить фундамент и стены помогли современные технологии.
Сообщается, что экспозиция на минус первом этаже посвящена прошлому, настоящему и будущему Московского метрополитена. После открытия музея посетители смогут увидеть вагоны метро, которые служили городу в разные эпохи. Также гости музея смогут попробовать себя в роли машиниста и оператора центра управления метрополитена.
"В гараже Константина Мельникова мы представим 53 экспоната: автобусы, трамваи, городскую спецтехнику, грузовые и легковые автомобили, гужевой транспорт и многое другое. Это будет один из самых посещаемых музеев Москвы. Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации, ему будет возвращен исторический облик", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее стало известно, что в гараже Константина Мельникова восстановят уникальные наклонные витражи. После реставрации в здании разместится постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы.
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