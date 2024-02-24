Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве завершили строительство подземного уровня гаража Константина Мельникова, где откроется постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Как отметили в ведомстве, для организации подземного уровня под памятником архитектуры была проделана большая работа. В частности, обезопасить фундамент и стены помогли современные технологии.

Сообщается, что экспозиция на минус первом этаже посвящена прошлому, настоящему и будущему Московского метрополитена. После открытия музея посетители смогут увидеть вагоны метро, которые служили городу в разные эпохи. Также гости музея смогут попробовать себя в роли машиниста и оператора центра управления метрополитена.

"В гараже Константина Мельникова мы представим 53 экспоната: автобусы, трамваи, городскую спецтехнику, грузовые и легковые автомобили, гужевой транспорт и многое другое. Это будет один из самых посещаемых музеев Москвы. Сейчас памятник архитектуры советского авангарда находится на реставрации, ему будет возвращен исторический облик", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что в гараже Константина Мельникова восстановят уникальные наклонные витражи. После реставрации в здании разместится постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы.