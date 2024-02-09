Специалисты Музея транспорта Москвы отреставрируют 13 экспонатов в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города

Сотрудники Музея транспорта Москвы в этом году планируют отреставрировать 13 экспонатов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С 2020 года Музей транспорта Москвы отреставрировал 30 исторических транспортных средств. <...> В 2024 году музей продолжает масштабную программу по восстановлению уникальной техники, в том числе автобусов, трамваев, вагонов метро, легковых автомобилей", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам директора музея Оксаны Бондаренко, самыми сложными станут трамвайные вагоны МТВ-82 1948 года, БФ (бесфонарный) и Ф (фонарный) 1920-х годов, а также крановая платформа СВАРЗ 1932 года.

Она подчеркнула, что далеко не для всех узлов техники есть чертежи. Кроме того, реставраторам придется проделать большую работу по восстановлению деталей из дерева, заявила Бондаренко.

"В силу возраста экспонатов и их редкости они являются ценными как для нашей коллекции, так и для истории города в целом. Их восстановлением займутся высококвалифицированные сотрудники Московского метрополитена", – уточнила она.

Помимо уже указанных, управление реставрации музея также проведет работы на трамвайном вагоне Tatra T3SU 1978 года, автобусах ЛАЗ-697М "Турист" 1970 года и "Икарус 280.00" 1985 года, двух автомобилях "Москвич-423" и ЗИМ (ГАЗ-12), а также тротуароуборочной машине Т-3.

В 2024 году продолжатся работы и по восстановлению вагонов метро, которые разместились на подземном уровне гаража архитектора Константина Мельникова. Бондаренко подчеркнула, что речь идет о старейшем в музее и единственном в мире метровагоне "В" 1927 года модификации с 8 дверьми и метровагоне типа "Г" 1954 года.

Вагон метро 1927 года выпуска стал первым экспонатом на создаваемой выставке в бывшем гараже архитектора. В сентябре 2023 года стало известно, что здесь также должны появиться вагоны Еж3, "Яуза" (81-720), серий 81-717 и мотовоз АГМу, а также макет вагона "Москва-2019".

Всего, по словам Ликсутова, на постоянной экспозиции в гараже Мельникова на Новорязанской улице планируется представить 53 экспоната.

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