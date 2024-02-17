В гараже Константина Мельникова восстановят уникальные наклонные витражи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице восстановят уникальное остекление, утраченное в 1960-е. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что в гараже Мельникова восстановят уникальные витражи в соответствии с проектом 1926 года. После реставрации в здании разместится постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в музее появится 53 экспоната, среди которых будут автобусы, трамваи, городская спецтехника, грузовые и легковые автомобили.

"Это будет один из самых посещаемых музеев Москвы", – подчеркнул Ликсутов.

Музейная экспозиция займет площадь более 20 тысяч квадратных метров. Гостям музея будут рассказывать о становлении системы городского транспорта в Москве и ее развитии.

Ранее стало известно, что сотрудники Музея транспорта Москвы в этом году планируют отреставрировать 13 экспонатов. По словам директора музея Оксаны Бондаренко, самыми сложными станут трамвайные вагоны МТВ-82 1948 года, БФ (бесфонарный) и Ф (фонарный) 1920-х годов, а также крановая платформа СВАРЗ 1932 года.