17 февраля, 12:53Транспорт
В гараже Константина Мельникова восстановят уникальные наклонные витражи
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице восстановят уникальное остекление, утраченное в 1960-е. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Сообщается, что в гараже Мельникова восстановят уникальные витражи в соответствии с проектом 1926 года. После реставрации в здании разместится постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы.
Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в музее появится 53 экспоната, среди которых будут автобусы, трамваи, городская спецтехника, грузовые и легковые автомобили.
"Это будет один из самых посещаемых музеев Москвы", – подчеркнул Ликсутов.
Музейная экспозиция займет площадь более 20 тысяч квадратных метров. Гостям музея будут рассказывать о становлении системы городского транспорта в Москве и ее развитии.
Ранее стало известно, что сотрудники Музея транспорта Москвы в этом году планируют отреставрировать 13 экспонатов. По словам директора музея Оксаны Бондаренко, самыми сложными станут трамвайные вагоны МТВ-82 1948 года, БФ (бесфонарный) и Ф (фонарный) 1920-х годов, а также крановая платформа СВАРЗ 1932 года.
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