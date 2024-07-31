Гости "Лета в Москве. Все на улицу!" смогут совершить путешествие в прошлое

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Мероприятия в стилистике ретро проходят в столице в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Гости могут совершить путешествие в прошлое, найдя себе вещи или развлечение по душе, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на московский комитет по туризму.

Так, 4 августа в Зеленограде пройдет джазовый концерт. Во время выступления музыканты исполнят современные и ретро-композиции. А 25 августа на набережной парка "Печатники" посетителям фестиваля представится возможность послушать советские и русские народные песни.

Стилю ретро будет соответствовать и мастер-класс по изготовлению кокошников, который состоится 11 августа на Лужнецкой набережной. В качестве его организатора выступит Наталья Клячковская. Посетители смогут собственными руками создать головной убор.

Этот предмет одежды являлся атрибутом допетровских женских нарядов, однако в XIX–XX веках он приобрел значение символа культуры России и получил популярность в обновленном виде, оставаясь востребованным вплоть до настоящего момента.

По мнению организатора мастер-класса, стилистика ретро также включает развлечения, которые были распространены в прошлом.

"Для меня ретро, например, это еще и возрождение дворовых игр – прыгалок, ручейка и многих других. Раньше их можно было увидеть в каждом московском дворе", – отметила Клячковская.

Другой ретро-площадкой фестиваля является винтажный маркет, открывшийся на Чистопрудном бульваре. Здесь жители и гости столицы могут найти и купить разнообразный антиквариат. На прилавках представлены бюсты Ленина, пионерские значки, старинные броши, восточные вазы и печатные машинки.

По прошествии двух месяцев с начала его работы посетители фестиваля приобрели более 27 тысяч антикварных предметов. Самыми необычными из них оказались дореволюционная рюмка-муха, латунный таз для приготовления варенья, а также редкая брошь ювелирного завода "Красная Пресня" со вставками из матового стекла.

Между тем в рамках фестиваля гости вернисажа на Никитском бульваре купили свыше 3 тысяч работ. Руководитель объединения "Выставочные залы Москвы" Инна Березкина отметила, что реализация проекта дает возможность молодым художникам продемонстрировать свои произведения.

