Городские баллы за оценку мероприятий "Лета в Москве" получили 8 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Восемь тысяч москвичей получили по 300 городских баллов за оценку мероприятий фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в проекте "Активный гражданин". Каждую неделю победителей выбирают с помощью генератора случайных чисел в рамках акции "Активное лето". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Запланировано провести еще шесть розыгрышей баллов, которые впоследствии можно потратить на товары или услуги у партнеров акции "Миллион призов". Москвичи могут получить сувениры, скидки от партнеров проекта, а также пожертвовать баллы на благотворительность.

Для участия у пользователя должна быть учетная запись на mos.ru и регистрация на портале "Активный гражданин". Горожанам предлагают оценить мероприятия по пятибалльной шкале с помощью QR-кодов, которые можно найти на площадках фестиваля. О других правилах участия в голосовании можно узнать по ссылке.

Кроме того, на площадках фестиваля проходит акция "Лето в кадре". Горожанам предлагают сфотографироваться в одежде с символикой проектов "Активный гражданин" или "Миллион призов" и загрузить свой снимок в специальную форму.

Голосование проходит в трех номинациях. Сейчас стартовал третий этап акции, принять участие в котором можно до 18 августа.



Между тем в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в 10 парках отметят юбилей проектов "Активный гражданин" и "Город идей". Для москвичей откроют площадки электронных проектов: портала "Наш город", платформы "Электронный дом", проектов "Мой id", "Московские электронные услуги" и "Город заданий".

На них горожане смогут получить эксклюзивные сувениры. Для этого необходимо зайти на сайт "Миллион призов", авторизоваться и в разделе "Поощрения".