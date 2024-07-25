Гости форума-фестиваля "Москва 2030" получат эксклюзивные сувениры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который пройдет с 1 августа по 8 сентября в разных столичных районах, получат эксклюзивные сувениры. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках форума в 10 парках отметят юбилей проектов "Активный гражданин" и "Город идей". Для москвичей откроют площадки электронных проектов: портала "Наш город", платформы "Электронный дом", проектов "Мой id", "Московские электронные услуги" и "Город заданий". Кроме того, для гостей подготовлены мастер-классы, спортивные мероприятия, творческие встречи и памятные подарки с символикой программы лояльности "Миллион призов" – коврики для пикника, рюкзаки, сумки, органайзеры для путешествий и другое.

Для получения сувенира нужно зайти на сайт "Миллион призов", авторизоваться и в разделе "Поощрения" перейти в категорию "Территория будущего. Москва 2030". Далее необходимо выбрать сувенир и способ получения, оформить заказ и забрать его в одном из павильонов "Миллиона призов". Забрать сувениры горожане могут с 30 июля по 7 сентября, а получить подарок – в течение всего периода проведения фестиваля.

В Москве будут открыты 35 таких павильонов. Из них 25 на фестивальных площадках, на рыбном рынке "Москва – на волне" и девять – в столичных парках на площадках электронных проектов города.

Ранее сообщалось, что с 1 августа на Тверском бульваре в рамках фестиваля откроются модный маркет и благотворительная ярмарка с участием более 50 московских НКО. Москвичам и туристам представят одежду, косметику, аксессуары и украшения. На ярмарке будут выставлены на продажу товары ручной работы, в том числе картины и посуда. Деньги от реализации продукции направят на развитие НКО и помощь их подопечным.