На сайте "Лета в Москве. Все на улицу!" открылся раздел для помощи организаторам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На сайте фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" появился раздел для организаторов мероприятий, где предприниматели могут найти ответы на вопросы и получить городскую поддержку, передает портал мэра и правительства столицы.

На московских площадках бизнесмены проводят мероприятия и открывают точки продаж. Там проходят выставки, ярмарки, мастер-классы, спортивные тренировки и соревнования. После бронирования площадки и проведения мероприятия предприниматели могут получить летний бизнес-бокс с электронными сервисами для развития собственного дела. Он будет выслан на указанный при регистрации адрес электронной почты.

Также бизнесмены бесплатно могут получить рекламную кампанию. Баннеры будут размещены на пяти билбордах и 10 остановках транспорта в выбранном районе. Видеоролик о предпринимателе покажут на городском телеканале, а в телеграм-канале "Предпринимай" расскажут о его бизнесе.

Для этого нужно провести свыше пяти мероприятий на фестивале и оказаться в рейтинге активных московских бизнесменов. Поучаствовать в конкурсе могут ИП и юрлица, включенные в реестр МСП.

Ранее сообщалось, что почти 30 тысяч антикварных предметов мебели, посуды и украшений продали коллекционеры на винтажном маркете фестиваля "Лето в Москве". Среди самых необычных товаров – рюмка-муха, латунный таз для варенья и редкая брошь ювелирного завода "Красная Пресня". Маркет открыт на Чистопрудном бульваре и будет работать там на протяжении двух месяцев.