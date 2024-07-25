Более 20 спортивных мероприятий прошло на Северном речном вокзале в рамках "Лета в Москве"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 20 спортивных мероприятий прошло на Северном речном вокзале в рамках проекта "Лето в Москве" с начала июня. Всех желающих приглашают посетить бесплатные занятия. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, перед городом стоит задача поддерживать спорт и здоровый образ жизни. Всего на Северном речном вокзале в этом году состоялось более 60 мероприятий "Лета в Москве".

Кроме того, на указанной площадке также проводят занятия по проекту "Спортивные выходные". Для посещения необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" столичные культурные центры проводят мероприятия на открытых площадках с 24 по 30 июля. Желающие могут принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному и художественному искусству, а также в спортивных и семейных тренировках.

