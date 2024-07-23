Более 15 тысяч москвичей присоединились к ЗОЖ-марафону "Дарите время семье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 15 тысяч человек в Москве приняли участие в марафоне здорового образа жизни (ЗОЖ) "Дарите время семье". Это число на две тысячи превышает количество участников прошлого года. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам вице-мэра, марафонцы делают зарядки, готовят по рецептам врачей-диетологов, смотрят полезные видео, выполняют тесты и задания, а также совместно с психологами учатся контролировать свои эмоции.

Ракова обратила внимание, что в России, как и во всем мире, в последнее время растет популярность тренда на здоровый образ жизни. Так, чтобы поддерживать его, многие люди обращаются к специалистам и занимаются спортом при поддержке тренера. Однако есть и те, кто предпочитает искать информацию об этом в Интернете и прочих открытых источниках.

"К сожалению, не все сайты публикуют достоверную с точки зрения доказательной медицины информацию, которая действительно может быть полезна и, главное, безопасна для москвичей. Поэтому уже не первый год мы проводим в столице ЗОЖ-марафон. Он помогает горожанам получить проверенные советы и рекомендации профессионалов и объединяет поколения москвичей для здоровой и счастливой жизни", – рассказала вице-мэр.

Стать его участником можно в любое время. На данный момент к нему успели присоединиться свыше четырех тысяч семей. Пройти регистрацию москвичи могут на сайте марафона. За время, прошедшее с начала лета, участники марафона успели научиться считать калории, а также занимались спортом и практиковались в успокаивании детей с психологом. При этом они регулярно проходили более 10 тысяч шагов в день.

В выходные дни семейные команды знакомились с инфраструктурой города, в том числе осматривали диагностические комплексы в центрах госуслуг и площадки проектов "Спортивные выходные" и "Мой спортивный район". Кроме того, участники марафона посещали поликлиники, центры московского долголетия и многое другое. Также им была предоставлена возможность побывать на различных мастер-классах и встретиться с известными московскими семьями и спортсменами.

Вместе с тем 27 июля в 12:00 для тех, кто стремится поддерживать ЗОЖ, будут организованы интерактивные экскурсии более чем в 10 обновленных зданиях поликлиник столицы. Их проведут врачи и сотрудники медучреждений.

Кроме того, марафонцы смогут принять участие в ЗОЖ-квесте "Разрушители мифов в поликлиниках Москвы". Для этого им нужно будет зарегистрироваться на сайте, выбрать учреждение и записаться. За его прохождение посетители получат различные призы.

Между тем занятия спортом всей семьей помогают укреплять здоровье и позволяют людям стать более сплоченными, рассказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева. По ее словам, во время тренировок дети могут рассказать о своих проблемах, спросить совета. Этому способствует то, что они попадают в уникальную игровую среду.