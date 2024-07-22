Биатлонистка Зайцева рассказала о том, как спорт укрепляет семейные узы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Занятия спортом всей семьей помогают укреплять здоровье и позволяют людям стать более сплоченными, рассказала Агентству "Москва" двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева во время встречи с жителями района Митино.

"Спорт в моей жизни был всегда. Сегодня невозможно представить, чем бы я занималась, какой бы была моя семья, если бы с самого раннего детства я не пошла вместе со старшими сестрами в спортивную секцию. В наше время родители не выбирали занятия за нас. Сегодня ситуация изменилась, многие мамы и папы спрашивают у меня, куда и в каком возрасте лучше отдать ребенка, как наладить контакт с тренером. Я думаю, что в какую бы секцию дети ни ходили, каким бы спортом ни увлекались, главные тренировки – это те, что проходят дома, вместе с родителями", – рассказала Зайцева.

Она подчеркнула, что спорт обязательно должен быть частью семейного досуга.

"Во-первых, это позволяет проводить больше времени вместе, что дает возможность и повысить уровень доверия, и обменяться опытом. Во-вторых, командные виды учат отвечать за других, что показывает уже в раннем возрасте, как от твоих решений зависит успех близких. В-третьих, пример родителей важен для детей во всем, а здоровые привычки – это существенный задел на будущее, база, которая будет определять жизнь ребенка, когда он вырастет", – подчеркнула спортсменка.

Она также считает, что во время тренировок люди открываются по-новому, то есть дети могут рассказать о своих проблемах, спросить совета, поскольку они оказались не в привычной домашней обстановке, а в уникальной игровой среде, где работают другие правила.

"Ну, и, конечно, регулярные занятия помогут сформировать правильную осанку, укрепят опорно-двигательный аппарат, разовьют координацию движений и, возможно, помогут определиться с выбором секции", – добавила Зайцева.

Ранее Сергей Собянин отметил, что спортивная инфраструктура столицы позволяет заниматься спортом в любом возрасте и при любом уровне подготовки. Для горожан доступны занятия по более чем 70 видам спорта и двигательной активности.

