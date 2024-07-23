Танцевальный день "Московского долголетия" пройдет в парке "Сокольники" 26 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В парке "Сокольники" 26 июля пройдет праздник "Танцевальные истории "Московского долголетия", передает портал мэра и правительства Москвы.

"Московское долголетие" – это проект, где каждый может раскрыть в себе творческий потенциал, попасть в сообщество таких же увлеченных людей и научиться с нуля рисовать, петь, танцевать, освоить азы актерского мастерства и многое другое. Только занятия по танцам посещают 12,5 тысячи человек. Это люди, которые преодолели стеснение и стереотипы, а многие из них уже могут посоревноваться с опытными мастерами", – рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

По его словам, ежегодно в "Московском долголетии" проводится масштабное тематическое мероприятие, и в этом году в нем будут принимать участие 18 танцевальных пар и 10 коллективов, которые посоревнуются за звание лучших танцоров в проекте. В парке "Сокольники" также состоится флешмоб "Фиолетовый вальс" для всех любителей данного танца, там же пройдут мастер-классы известных танцоров, отметил Филиппов.

Присоединиться к "Фиолетовому вальсу" смогут все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Мероприятие начнется в 12:00 на центральной площади парка у фонтана, для участия в нем необходима регистрация и наличие в образе элемента фиолетового цвета.

После флешмоба в парке пройдет конкурс по спортивным бальным танцам среди пар и коллективов, в котором примут участие около 200 человек, прошедших отборочный этап в онлайн-формате. Заявки с видеовизитками просматривало профессиональное жюри.

Победители конкурса будут награждены дипломами и призами. Кроме того, специальные подарки от партнера мероприятия получат самые старшие танцоры "Фиолетового вальса", а также участники конкурса с наиболее энергичным выступлением. Закрывать фестиваль будут мастер-классы от профессиональных танцоров.

Научиться танцевать могут все желающие москвичи "серебряного" возраста. "Московское долголетие" предлагает тренировки по десяткам видов танцев – от бальных до рок-н-ролла и танго. Занятия проводят профессиональные преподаватели, программы тренировок адаптированы для старшего поколения и подходят людям с разным уровнем подготовки.

Всего этим летом открыто более 800 уличных площадок, где можно заниматься спортом, творчеством и получать новые знания. При этом свыше 600 разных групп, где преподают профессиональные музыканты и вокалисты, было открыто в "Московском долголетии". В ходе вокальных тренировок участники изучают различные техники и приемы, учатся управлять голосом, правильно дышать, находят собственный стиль и манеру пения.

