Более 7 тыс человек приняли участие в спартакиаде "Моспром-2024"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Свыше семи тысяч человек из более чем тысячи команд участвуют в соревнованиях в рамках шестой спартакиады "Моспром-2024", которая стартовала 20 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Он рассказал, что спартакиада за годы своего существования стала любимым праздником у промышленников, которые могут проявить себя в соревнованиях и наладить контакт с другими предприятиями. За звание лучших будут состязаться представители московских промышленных предприятий, студенты вузов и колледжей, отметил Ликсутов.

В этом году участники соревнуются в бильярде, плавании, легкой атлетике, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, хоккее, футболе, киберспорте, дартсе, шахматах, бадминтоне и стендовой стрельбе. Финал спартакиады состоится 28 сентября на территории "Лужников".

В соревнованиях в этом году участвуют порядка пяти тысяч работников промышленных предприятий и около 2,5 тысячи студентов. В этом сезоне было получено на 25% больше заявок, чем в прошлом. Общая аудитория проекта с 2019 года уже превысила 20 тысяч человек, добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Амбассадором проекта стал заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк. Он поучаствует в открытии финала соревнований и церемонии награждения победителей в дисциплине "Хоккей на льду".

Российский гимнаст и четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов проведет для финалистов мастер-класс, автограф-сессию для участников и вручит награды победителям в дисциплине "Легкая атлетика".

Ранее сообщалось, что победители и призеры второй Всероссийской спартакиады между российскими субъектами по зимним видам спорта получат единовременные поощрительные выплаты. Такое постановление уже подписал Сергей Собянин. Победители спартакиады получат по 350 тысяч рублей, серебряные призеры – по 175 тысяч, бронзовые – по 100 тысяч.