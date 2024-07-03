Московские спортсмены получат поощрительные выплаты по итогам спартакиады

Московские спортсмены – победители и призеры II Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по зимним видам спорта получат единовременные поощрительные выплаты. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Завоевавшие звание чемпиона спартакиады получат по 350 тысяч рублей, серебряные призеры – по 175 тысяч рублей, а те, у кого бронза – по 100 тысяч рублей. Также вознаграждения удостоятся тренеры, которые работали с этими спортсменами.

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