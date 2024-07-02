Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры и градостроительства выдающимся жителям города. Церемония награждения прошла в Белом зале столичной мэрии, ее приурочили ко Дню архитектора.

По словам градоначальника, на одну номинацию было подано почти 100 заявок, и у жюри был огромный выбор из множества проектов. Собянин добавил, что сейчас звание архитектора звучит наиболее гордо, потому что никогда в Москве не строилось так много современных объектов.

"Но мало построить миллионы квадратных метров. У нас на каждом этапе сегодня предъявляются особые требования к архитектурному облику. Вы помните, мы начинали с уникальных отдельных объектов, которые рассматривал Архитектурный совет. Потом перешли к высотным зданиям, большим комплексам. И сегодня мы уже довели требования до того, что рассматриваем архитектурный облик вообще всех зданий, которые строятся в Москве", – отметил Собянин.

Все здания, строящиеся в столице, должны соответствовать высоким, постоянно усиливающимся требованиям, уточнил мэр. Например, недавно было принято решение, по которому теперь оценивается не только облик здания, его внешние параметры, но и ночная подсветка, благоустройство рядом.

"Более того, мы предъявляем сегодня требования, чтобы эти здания создавались в цифровой модели, в которой можно в режиме реального времени рассматривать, как они вписываются в окружающую среду в рамках цифрового двойника города", – подчеркнул Собянин, добавив, что данную технологию планируется запустить в массовое производство до конца года.

Мэр добавил, что с усилением требований к проектам усиливается и востребованность архитекторов. Он напомнил, что в столице созданы архитектурные школы, а опытные мастера работают наравне с начинающими специалистами. Собянин добавил, что деятельность архитекторов имеет колоссальную ответственность, ведь от них зависит, как будет выглядеть город и насколько он будет комфортным для жилья.

Премия города в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году, сообщается в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы. Ее присуждают за разработку наиболее выразительных, оригинальных и качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых отвечает задачам по формированию комфортной городской среды и способствует перспективному развитию строительной отрасли в столице.

В 2024 году ее лауреатам стали 25 архитекторов – авторы 12 проектов в 11 номинациях.Награды вручались в номинациях "Лучшее архитектурно-градостроительное решение многоквартирного жилого дома", "Лучшее архитектурно-градостроительное решение высотного жилого объекта", "Лучшее архитектурно-градостроительное решение музея", "Лучшее архитектурно-градостроительное решение детского сада". На премии также отметили архитектурное решение объекта образования, многоквартирного дома по реновации, станции метро, торгово-офисного объекта, объектов здравоохранения и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что стилобат двух новых корпусов в составе делового кластера "Москва-Сити" украсят светопрозрачными конструкциями. На кровле восьмиэтажного стилобата появится стеклянный купол атриума, а на уровне шестого этажа спроектируют ландшафтный парк с местами для отдыха, спорта и летними террасами ресторанов.

В стилобате разместят такую общественную инфраструктуру, как фитнес-центр с бассейном, кафе и бытовые сервисы. Общая площадь объекта составит порядка 15 тысяч квадратных метров.

