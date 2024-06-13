Городские инновации представят на выставке "Россия" с 13 июня по 8 июля

Фото: пресс-служба Мостуризма

Новая программа "Москва – город настоящего будущего", на которой москвичей познакомят с городскими инновациями, пройдет с 13 июня по 8 июля на выставке-форуме "Россия", рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, программа станет заключительной. Ранее экспозиция была посвящена проектам для молодых людей. На ней прошло свыше 190 мероприятий, таких как презентации карьерных проектов, встречи с юношескими объединениями, лекции ведущих специалистов, а также танцевальные флешмобы с участием столичных артистов.

"Новая тема экспозиции связана с технологиями будущего, которые уже успешно применяются в разных сферах", – уточнила вице-мэр.

Как отметила Сергунина, гости смогут узнать об инновациях и современных возможностях, которые меняют жизнь в мегаполисе. Так, в столице используют цифровые решения в городском управлении и при предоставлении госуслуг, 3D-моделирование в строительстве, нейросети в медицине.

Директор Дома культуры "Культурный центр" Артем Чеглов расскажет всем желающим о секретах инновационного столичного кинопроизводства, а также о развивающемся "Москинопарке".

В свою очередь, креативный директор дизайн-завода "Флакон" Михаил Егошин ждет горожан на тематическую сессию, в ходе которой участники обсудят трансформацию исторических зданий в арт-пространства и то, как искусство становится неотъемлемой частью развития мегаполиса.

Между тем гости смогут посетить лекции сотрудников Центра финансовой грамотности. На них эксперты расскажут, как грамотно вести личный бюджет. Кроме того, на протяжении месяца они будут проводить интерактивные квизы по разным темам.

Помимо этого, каждый день в пространстве будут проходить познавательные викторины "Твой город будущего" и "Москва – город настоящего будущего", танцевальные флешмобы и аудиоспектакль "Московское чаепитие".

В рамках творческой программы взрослых и детей научат рисовать в абстрактной технике, создавать украшения из полимерной глины и расписывать фрисби. А по субботам и воскресеньям организаторы приглашают на разминку в рамках "Спортивных выходных".

Также в этом пространстве будут проходить музыкальные вечера, на которых выступят артисты Москонцерта, участники проекта "Музыка в метро", Московского государственного академического камерного хора под управлением Владимира Минина и Московского мужского камерного хора под управлением Валерия Рыбина.

Ранее стало известно, что выставка-форум "Россия" на ВДНХ закроется 8 июля, но продолжит существовать в формате национального центра "Россия". Для тех, кто не успел посетить форум на ВДНХ, организуют оцифрованную выставку в Сети. Наццентр будет находиться в Москве, а филиалы откроются по всей стране.