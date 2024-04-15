Стилобат двух корпусов в "Москва-Сити" украсят светопрозрачными конструкциями

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Стилобат двух новых корпусов в составе делового кластера "Москва-Сити" украсят светопрозрачными конструкциями, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, на кровле восьмиэтажного стилобата появится стеклянный купол атриума. На уровне шестого этажа спроектируют ландшафтный парк с местами для отдыха, спорта и летними террасами ресторанов.

"Два деловых корпуса, объединенных восьмиэтажным стилобатом, планируется достроить в 2025 году", – прокомментировал заммэра.

Бочкарев отметил, что в стилобате разместят такую общественную инфраструктуру, как фитнес-центр с бассейном, кафе и бытовые сервисы. Общая площадь объекта составит порядка 15 тысяч квадратных метров.

Заммэра подчеркнул, что комплекс уже готов на 70%. В настоящее время ведется монтаж светопрозрачных конструкций стилобата, фасада атриума и одного из зданий. Выполняются гидроизоляционные и отделочные работы.

Главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергей Кузнецов заявил, что конструкцию купола атриума сделают полностью прозрачной. Это наполнит пространство естественным светом. Грани фасадов зданий выделят красными акцентами. Архитектурная концепция проекта придаст деловому комплексу новый облик, заключил Кузнецов.

Ранее Бочкарев рассказал, что в 2025 году построят ​два офисных центра возле "Москва-Сити". Во время проектирования объектов используют принцип умной архитектуры. В рамках него интеллектуальные инженерные системы соединят с полной автоматизацией и энергоэффективностью зданий.