Умный офис на территории делового центра "Москва-Сити" будет построен в 2025 году

Фото: stroi.mos.ru

​Два офисных центра площадью 230 тысяч квадратных метров построят возле делового центра "Москва-Сити" в начале 2025 года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, во время проектирования офисных центров будет использован принцип умной архитектуры, в рамках которого интеллектуальные инженерные системы будут соединены с полной автоматизацией и энергоэффективностью зданий.

"Здесь предусмотрено внедрение умных технологий, таких как биометрический вход", – уточнил заммэра.

Благодаря строительству двух умных офисов появится более 14 тысяч рабочих мест: в первом корпусе сможет разместиться до 9 680 сотрудников, а во втором – до 5 230. При этом примерно 350 человек будут трудоустроены для обслуживания коммерческой инфраструктуры комплекса.

На данный момент готовность одного корпуса составляет примерно 60%, а второго – на 80%.

"Мэр Москвы Сергей Собянин уделяет пристальное внимание созданию мест приложения труда и общественного притяжения. Этот объект даст новый импульс развитию района", – подчеркнула председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Рядом с двумя офисами сделают паркинг на 949 автомобилей, летний сад с зонами для отдыха и просторными площадками. Для посетителей центра организуют торговую инфраструктуру: фудхолл, кафе и рестораны, мини-маркет.

Ранее спортивный комплекс "Ника" ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы в районе Текстильщики. Постройка переменной этажности находится по адресу Волжский бульвар, владение 8, уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Общая площадь комплекса – 7,6 тысячи квадратных метров.



Строители закончили монолитные работы на эстакаде-съезде с МСД на Каширское шоссе