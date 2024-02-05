05 февраля, 11:48Город
Умный офис на территории делового центра "Москва-Сити" будет построен в 2025 году
Фото: stroi.mos.ru
Два офисных центра площадью 230 тысяч квадратных метров построят возле делового центра "Москва-Сити" в начале 2025 года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, во время проектирования офисных центров будет использован принцип умной архитектуры, в рамках которого интеллектуальные инженерные системы будут соединены с полной автоматизацией и энергоэффективностью зданий.
"Здесь предусмотрено внедрение умных технологий, таких как биометрический вход", – уточнил заммэра.
Благодаря строительству двух умных офисов появится более 14 тысяч рабочих мест: в первом корпусе сможет разместиться до 9 680 сотрудников, а во втором – до 5 230. При этом примерно 350 человек будут трудоустроены для обслуживания коммерческой инфраструктуры комплекса.
На данный момент готовность одного корпуса составляет примерно 60%, а второго – на 80%.
"Мэр Москвы Сергей Собянин уделяет пристальное внимание созданию мест приложения труда и общественного притяжения. Этот объект даст новый импульс развитию района", – подчеркнула председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Рядом с двумя офисами сделают паркинг на 949 автомобилей, летний сад с зонами для отдыха и просторными площадками. Для посетителей центра организуют торговую инфраструктуру: фудхолл, кафе и рестораны, мини-маркет.
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