Спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках ввели в эксплуатацию

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Спортивный комплекс "Ника" ввели в эксплуатацию на юго-востоке столицы в районе Текстильщики. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Постройка переменной этажности находится по адресу Волжский бульвар, владение 8, уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Общая площадь комплекса – 7,6 тысячи квадратных метров. В нем есть игровой зал для проведения занятий и соревнований по волейболу со специализированным напольным покрытием и зрительскими трибунами на 300 мест. Помимо этого, для спортсменов подготовили тренажерный зал и 25-метровый бассейн.

На сайте уточнили, что в здании также оборудовали тренерские, блок административных помещений, конференц-зал, медпункт с кабинетом врача, раздевалки, комнаты для инвентаря, буфет, лифт. Заниматься в спорткомплексе смогут в том числе маломобильные граждане.

Отмечается, что для них создали безбарьерную среду со входами на уровне земли, пожаробезопасными зонами, пандусами, системами тактильной, звуковой, визуальной информации.

Между тем фасады зданий специалисты облицевали алюминиевыми панелями натуральных природных оттенков. Витражное остекление дополняет архитектурный облик. Рядом с комплексом оборудовали тротуары, проезды, плоскостные парковки для автомобилей. Рабочие озеленили территорию, установили ограждение, сделали наружное освещение, разместили на территории малые архитектурные формы.

В сообщении подчеркнули, что по поручению Сергея Собянина комитет государственного строительного надзора столицы уделяет особое внимание спортивным объектам, которые появляются в городе. По данным Слободчикова, за период строительства состоялось 17 выездных проверок. Инспекторы Мосгосстройнадзора проводили контрольно-надзорные мероприятия на протяжении всех этапов. По результатам итоговой проверки было выдано заключение о соответствии здания утвержденному проекту, было оформлено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В начале декабря Собянин отмечал, что открытие нового спортивного комплекса "Ника" запланировано на начало 2024 года. Также ему удалось пообщаться с воспитанниками спортшкол, которые скоро будут тренироваться в новом комплексе.

В ноябре мэр заявил, что столичная спортивная инфраструктура выросла и стала разнообразной. На тот момент в Москве существовало более 29 тысяч спортзон.

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