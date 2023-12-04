Собянин: новый спорткомплекс "Ника" в Текстильщиках планируется открыть в начале 2024 года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Открытие нового спортивного комплекса "Ника" в районе Текстильщики запланировано на начало следующего года. Об этом рассказал Сергей Собянин в рамках посещения строительного объекта.

Градоначальнику удалось пообщаться с воспитанниками спортшкол, которые скоро будут тренироваться в новом комплексе. Он обратил внимание, что у спортсменов будет возможность посещать бассейн, а также игровые и тренажерный залы. Кроме того, здесь откроют волейбольный зал с трибунами на 300 человек.

"Я думаю, что в январе – феврале здесь будут уже полноценные занятия спортом и в этот прекрасный зал вы будете ходить и тренироваться", – отметил мэр.

Собянин также уточнил, что в городе в этом году планировалось возвести 20 новых спортивных объектов. По его словам, на сегодняшний день 16 учреждений уже ввели в эксплуатацию, еще четыре – находятся в стадии ввода.

В пресс-службе мэра и правительства столицы напомнили, что проект спорткомплекса "Ника" начали реализовывать осенью 2020 года. Сейчас это трехэтажное здание, общая площадь которого равна 7,6 тысячи "квадратов". Средства на его строительство были выделены через адресную инвестиционную программу.

При возведении объекта были созданы все условия для маломобильных граждан. Единовременная пропускная способность комплекса составляет 173 человека, а суточная – около 1,4 тысячи человек.

Заниматься здесь смогут как профессиональные спортсмены, так и обычные граждане. На базе комплекса будут проходить занятия Московской волейбольной академии, а также городские и районные соревнования.

Ранее Собянин отметил, что столичная спортивная инфраструктура выросла и стала разнообразной. На сегодняшний день в Москве существуют более 29 тысяч спортзон.

Современные объекты стали доступными, теперь физкультурой занимаются около 6 миллионов человек, добавил мэр. В городе создали такие проекты, как "Мой спортивный район", "Спортивные выходные", "Московское долголетие" и "Московская ходьба". Кроме того, в Москве реконструировали набережные, построили новые парки и спортивные площадки, обустроили и расширили улицы.



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