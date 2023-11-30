Десять новых спортивных объектов построят в Москве в рамках инвестиционных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти в рамках масштабных инвестиционных проектов с начала года выделили инвесторам 10 участков для постройки новых спортивных объектов, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, спорткомплексы появятся в 6 административных округах города. Общая площадь объектов составит около 220 тысяч квадратных метров.

"Там построят многофункциональные спортивные комплексы с крытыми футбольными полями, ледовыми аренами и бассейнами", – отметил Ефимов.

Площадь земельных участков, которые отдали в аренду застройщикам, составила 19,58 гектара. Соглашения об аренде были заключены на 5 лет, уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Физкультурно-оздоровительные комплексы появятся на западе, севере, северо-западе, юго-востоке, юге и в центре столицы. Например, <...> на Ленинградском проспекте в САО появится многофункциональный комплекс ЦСКА", – подчеркнул он.

До этого руководитель департамента отмечал, что только на территории ЗАО Москвы с начала года выделили почти 2,7 гектара земли под аналогичные цели.

Так, в Раменках появятся спортивный комплекс с бассейном и инфраструктура для футбольной школы. Инвесторы должны успеть построить объекты на 3 участках за 5 лет.

Еще семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года