Андрей Бочкарев: завершен второй этап реконструкции набережной Марка Шагала

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты завершили второй этап реконструкции набережной Марка Шагала в Москве, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь благоустройства составила свыше 4 гектаров. Набережная является одним из ключевых объектов новой городской среды на территории бывшей промзоны "ЗИЛ".

"В рамках второго этапа на участке от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных завершена реконструкция набережной протяженностью 400 метров, а также реализовано комплексное благоустройство береговой зоны", – отметил Бочкарев.

На втором этапе специалисты высадили более 700 деревьев и кустарников, свыше 8 300 квадратных метров газона, а также 44 тысячи цветов и другой цветочной растительности. Ранее строители завершили первый этап благоустройства, в рамках которого реализовали 810 метров набережной от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина.

По словам руководителя ведущего строительного подразделения холдинга "Мосинжпроекта" Константина Маслакова, на второй очереди работ завершили дорожно-тропичную сеть и построили детскую и спортивную площадки. Также здесь появился лестничный спуск к берегу.

"Кроме того, оборудованы вело- и беговая дорожка с резиновым покрытием протяженностью более 1 километра", – подчеркнул Маслаков.

Как ранее рассказывал Сергей Собянин, в этом году в столице благоустроили свыше 2 тысяч городских объектов.

В частности, на втором этапе благоустройства набережной Марка Шагала строители укрепили берег и превратили в комфортное пространство уже 1,2 километра берега. В следующем году планируется приступить к третьему этапу работ.

Второй этап благоустройства набережной Марка Шагала завершили в столице