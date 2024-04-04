Инвестор построит офисный центр в поселении Внуковском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В поселении Внуковском построят офисный центр в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"По проекту на Омской улице в деревне Ликове возведут современное разноэтажное офисное здание в стиле хай-тек с четырьмя входами. На территории бизнес-центра появится благоустроенный внутренний двор, где разместят малые архитектурные формы, и места для отдыха", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, проект обеспечит рабочими местами не менее 6 тысяч человек. Площадь офисного центра составит не менее 40 тысяч квадратных метров, в нем обустроят подземный и открытый паркинги на более чем 500 машин.

Всего же в рамках программы инвестор собирается построить во Внуковском два деловых комплекса, общая площадь которых составит около 75 тысяч квадратных метров. Они обеспечат работой более 10,5 тысячи человек. В эксплуатацию объекты планируется ввести в 2025–2026 годах.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует четыре года и за это время она охватила почти все районы города. С инвесторами было заключено свыше 80 соглашений, по ним должно быть построено более 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди них – промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Всего для развития Москвы и создания мест приложения труда будет привлечено свыше 1,2 триллиона рублей. Это позволит создать свыше 170 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Ранее Сергей Собянин заявил, что еще 5 объектов по программе создания мест приложения труда появится в столице. Так, инвесторы собираются возвести завод по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций, а также логистический, образовательный, общественно-деловой и производственный комплексы.