Собянин: инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин заявил, что еще 5 объектов по программе создания мест приложения труда появятся в столице. Об этом мэр написал в телеграм-канале.

Собянин рассказал, что инвесторы собираются возвести завод по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций в поселении Марушкинском и логистический комплекс в поселении Десеновском ТиНАО.

В Молжаниновском районе на Ленинградском шоссе появится образовательный комплекс на 1 575 мест, а в районе Аэропорт на Ленинградском проспекте – общественно деловой комплекс. Кроме того, производственный комплекс будет возведен в районе Очаково-Матвеевское на Рябиновой улице.

По словам градоначальника, благодаря этим объектам в Москве будет создано более 9 тысяч рабочих мест.

Ранее Собянин рассказал, что столичные власти утвердили строительство 12 объектов по программе создания мест приложения труда. С его слов, в общей сложности благодаря новым объектам в Москве появится более 11,5 тысячи рабочих мест. В частности, будет построен промышленно-производственный объект на Новосходненском шоссе около станции Молжаниново МЦД-3.

