Транспортную и пешеходную связь в "Москва-Сити" планируют улучшить в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти столицы планируют улучшить транспортную и пешеходную связь в "Москва-Сити" в этом году. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"В новом году продолжим повышать транспортную доступность "Москва-Сити". Откроем новый северный вестибюль Тестовской МЦД-4, новый вестибюль МЦК Деловой центр. Пересадка на диаметр станет удобнее", – подчеркнул он.

Так, после завершения строительства северный вестибюль обеспечит выход к Мукомольному проезду и району Большого Сити. В настоящее время на станции Тестовская МЦД-4 доступен Южный вестибюль, который позволяет осуществить переход на МЦК и Филевскую линию столичного метрополитена.

Для удобства пассажиров в новом вестибюле планируют оборудовать современные лифты и эскалаторы. Кроме того, пересадка с четвертого диаметра на МЦК станет ближе и удобнее.

Также сейчас продолжается строительство городского вокзала на станции Тестовская МЦД. Граждан призывают пользоваться временной инфраструктурой.

Ранее стало известно, что возле станции Моссельмаш третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) появятся два городских вокзала и деловой комплекс с жилыми и общественными помещениями. Объекты в этом районе улучшат транспортную инфраструктуру и создадут новые рабочие места.

Также предполагается, что здесь построят несколько пешеходных переходов, которые будут находиться вне улиц.



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