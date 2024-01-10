Работы на технологической части городского вокзала Тимирязевская завершат летом 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комплексный запуск технологической части городского вокзала Тимирязевская запланирован на август-сентябрь 2024 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Готовность всего проекта составляет 80%. Уже запущено движение на разворотной площадке общественного транспорта", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Вместе с этим идет монтаж инженерных сетей, строительство южного подземного перехода и переустройство улично-дорожной сети, уточнил Бочкарев.

В свою очередь, руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов пояснил, что в составе технологической части городского вокзала будут функционировать разворотная площадка, южный и северный подземные переходы.

Благодаря реализации проекта будут разделены пешеходные и транспортные потоки и созданы комфортные пересадки. Более того, проект предусматривает создание перехватывающей парковки на 170 машино-мест и пешеходного перехода по принципу "сухие ноги".

Ранее стало известно, что возле станции Моссельмаш третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) появятся два городских вокзала и деловой комплекс с жилыми и общественными помещениями. Объекты в этом районе улучшат транспортную инфраструктуру и создадут новые рабочие места.

