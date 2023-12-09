Площадку наземного транспорта построили у станции метро "Тимирязевская" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

У станции метро "Тимирязевская" завершилось строительство разворотной площадки для наземного транспорта. Движение было полностью перезапущено с временной схемы на обновленную с учетом достроенного объекта. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Бочкарев, разворотная площадка наземного городского транспорта является частью большого проекта технологической части городского вокзала у метро "Тимирязевская". При этом он отметил, что на данный момент общая строительная готовность техчасти городского вокзала составляет более 65%.

"Контрактные сроки завершения строительства приходятся на конец лета", – сказал Бочкарев.

Ранее в Дептансе рассказали, как пригородная железная дорога изменилась с открытием D1 и D2. Теперь пассажиров перевозит только современный подвижной состав, включая "Иволги" и ЭП2Д. Еще строятся новые московские вокзалы и реконструируются старые остановки. В этом году открыли обновленный вокзал Тимирязевская МЦД-1, а в 2022 году заработал пригородный вокзал Печатники МЦД-2.