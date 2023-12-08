В Дептрансе рассказали, как пригородная железная дорога изменилась с открытием D1 и D2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

После открытия МЦД-1 и МЦД-2 поездки по пригородной железной дороге стали удобнее. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

С открытием D1 и D2 пассажиров перевозит только современный подвижной состав, включая "Иволги" и ЭП2Д. Еще строятся новые московские вокзалы и реконструируются старые остановки. Например, в этом году открыли обновленный вокзал Тимирязевская МЦД-1, а в 2022 году заработал пригородный вокзал Печатники МЦД-2, отметило ведомство.

Кроме того, пассажиры начали оплачивать проезд картой "Тройка" и бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и другие диаметры.

"С момента запуска D1 и D2 прошло четыре года. На первом диаметре на 21% больше пассажиров, а на втором пассажиропоток вырос почти на 50% относительно периода до открытия наземного метро. Пассажиры оценили комфорт и надежность поездок и активно пользуются диаметрами", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В 2023 году открылись D3 и D4. Там продолжают обновлять поезда и строить новые городские вокзалы, добавили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что пассажиры МЦД-1 и МЦД-2 за четыре года сделали 255 миллионов бесплатных пересадок на метро. Они сэкономили в общей сложности более 17,6 миллиарда рублей.

До этого Ликсутов заявил, что на новых линиях МЦД в 2024 году запустят поезда "Иволга 4.0". Образец поезда получил сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза.

Пассажиры МЦД сэкономили 17,5 млрд рублей за счет бесплатных пересадок