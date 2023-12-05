Поезда "Иволга 4.0" выйдут на новые МЦД в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2024 году по новым Московским центральным диаметрам (МЦД) запустят поезда "Иволга 4.0". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Запуск серийного производства поездов стал возможным после подписания приемочной комиссией акта приема нового железнодорожного транспорта. Образец "Иволга 4.0" получил сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного Союза.

"Первые поезда "Иволга 4.0" выйдут на новые диаметры уже в следующем году. Производство такого инновационного поезда важно не только для наших пассажиров, но и для всей страны. "Иволгу" создают из элементов, которые выпускаются на отечественных предприятиях", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Испытания "Иволги 4.0" проходили на скоростном перегоне Белореченская – Майкоп, а также в Щербинке и Твери.

Новые поезда получили увеличенное количество дверей, привычные удобства для пассажиров, включая зарядки, удобные кресла и другие, а также обновленные экстерьер и интерьер.

Ранее компания "Российские железные дороги" предложила пассажирам выбрать имя для полностью отечественного аналога электропоезда "Ласточка". Им стал электропоезд ЭС104, сконструированный полностью из отечественных комплектующих. Производством модели занимался завод "Уральские локомотивы".



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