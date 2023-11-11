Москвичей пригласили принять участие в конкурсе историй "Почему я люблю МЦД?"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жителей Москвы пригласили стать участниками конкурса историй о Московских центральных диаметрах "Почему я люблю МЦД?", который приурочен к годовщине запуска первых линий наземного метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Первые два диаметра открылись 21 ноября 2019 года, в этом году появились МЦД-3 и МЦД-4.

Участники конкурса смогут рассказать свои истории.

"Возможно, кто-то встретил в "Иволге" свою вторую половинку. Важно упомянуть, почему из всех видов транспорта предпочтение отдается именно Московским центральным диаметрам. Рассказы нужно отправить с 11 по 18 ноября включительно чат-боту Александре", – говорится в сообщении.

Свою историю необходимо начать с фразы "Конкурс ДТ", указать номер телефона и адрес электронной почты.

Специальное жюри оценит работы конкурсантов. Авторы самых интересных рассказов получат карты "Тройка" с уникальным дизайном.

Ранее новые тематические "Тройки" и билеты "Единый" выпустили в Москве к мероприятиям "Дни регионов Дальнего Востока". Отмечалось, что приобрести "Тройки" с новым дизайном можно в кассах на Кольцевой линии, а билеты "Единый" – во всех кассах и автоматах столичного метрополитена.

Виртуальную "Тройку" начали тестировать в наземном столичном транспорте и на МЦД