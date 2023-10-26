В Москве выпустили новые "Тройки" в честь 125-летия МХТ имени Чехова

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве появились тематические "Тройки" с изображением МХТ имени А. П. Чехова в честь 125-летия культурного учреждения. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

На карте можно увидеть главную сцену театра и его эмблему – парящую чайку.

"Поздравляем коллектив театра и желаем новых творческих успехов! В честь такого события мы подготовили карты "Тройка", а ранее запустили тематический поезд, который посвящен истории театра", – поделился заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Приобрести новую карту можно в интернет-магазине, во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение".

Днем ранее в столице представили тематические "Тройки", посвященные Московскому физико-техническому институту. Узоры на картах неслучайны: шестиугольник – это графен, за который выпускники вуза получили Нобелевскую премию. Полуовалы похожи на арку Лабораторного корпуса, а третий узор представляет самих выпускников МФТИ.

Виртуальную "Тройку" начали тестировать в наземном столичном транспорте и на МЦД