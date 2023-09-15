Более 12 тыс пассажиров транспорта Москвы оформили именные карты "Тройка"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более 12,4 тысячи человек оформили персональные карты "Тройка". С начала этого года поступило свыше 1 400 заявок, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, самыми популярными цветами стали черный и белый. Для оформления карты необходимо перейти на сайт магазина, выбрать дизайн, добавить свою фотографию и указать фамилию, имя и отчество.

Через 15 дней карта будет готова, и ее можно будет забрать на стойках "Живое общение" или в сувенирных магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная". При получении следует при себе иметь паспорт или водительские права.

Ранее сообщалось, что транспортную карту "Тройка" ждет ребрендинг. Ликсутов подчеркнул, что в последние годы "Тройка" вышла далеко за пределы Москвы. В связи с этим регионам, которые внедряют столичную билетную систему, нужно создавать "Тройку" с учетом местной культуры и истории. При этом, чтобы сохранить значимость бренда карты в экосистеме московского транспорта, необходимо внедрить единые правила по ее оформлению.

В Дептрансе напомнили, что за 10 лет "Тройка" пережила много изменений и достижений. В частности, она умеет рассчитывать более двух тысяч тарифных решений.

Карту полностью перевели на российский чип с сохранением всех возможностей. Она позволяет делать бесплатные пересадки между метро, МЦД и МЦК. "Тройкой" можно управлять онлайн, в том числе покупать билеты в мобильных приложениях.

Тестирование виртуальной карты "Тройка" началось в столичном метро