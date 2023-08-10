"Тройку" ждет ребрендинг

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Транспортную карту "Тройка" ждет ребрендинг, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, пришла пора обновить внешний вид карты. Какими будут новые правила визуального оформления, пока не раскрывается.

Заммэра подчеркнул, что в последние годы "Тройка" вышла далеко за пределы Москвы. В связи с этим регионам, которые внедряют столичную билетную систему, нужно создавать "Тройку" с учетом местной культуры и истории. При этом, чтобы сохранить значимость бренда карты в экосистеме московского транспорта, необходимо внедрить единые правила по ее оформлению, считает Ликсутов.

"Сегодня московская билетная система "СберТройка" работает более чем в 25 субъектах России. Единый регламент позволит регионам проще создавать свои карты и продвигать узнаваемый бренд "Тройки" среди пассажиров", – добавил Максим Ликсутов.

В Дептрансе подчеркнули, что за 10 лет "Тройка" пережила много изменений и достижений. В частности, она умеет рассчитывать более двух тысяч тарифных решений.

Карту полностью перевели на российский чип с сохранением всех возможностей. Она позволяет делать бесплатные пересадки между метро, МЦД и МЦК. "Тройкой" можно управлять онлайн, в том числе покупать билеты в мобильных приложениях.

По "Тройке" в московском транспорте совершается около 80% поездок. С момента запуска пассажиры приобрели 49 миллионов карт.

Ранее сообщалось, что у москвичей появится возможность заморозить действие годового абонемента на карте "Тройка" на срок в 14 дней. Это позволит сохранить неиспользованные дни, которые прибавятся к общему сроку действия билета.

Нововведение станет доступно в сентябре. Оформить приостановку действия билета можно будет через приложение "Метро Москвы" или в билетных автоматах на станциях, причем до конца действия абонемента должно оставаться не меньше 30 дней. Если воспользоваться билетом в период заморозки, то она автоматически отменится.