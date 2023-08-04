Москвичи смогут замораживать годовой абонемент на карте "Тройка"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

У москвичей появится возможность заморозить действие годового абонемента на карте "Тройка" на срок в 14 дней. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу Дептранса Максима Ликсутова.

"Это позволит сохранить неиспользованные дни, которые прибавятся к общему сроку действия билета. Мы развиваем столичную билетную систему, чтобы поездки москвичей в городском транспорте были не только комфортными, но и выгодными", – сказал он.

Нововведение станет доступно в сентябре. Оформить приостановку действия билета можно будет через приложение "Метро Москвы" или в билетных автоматах на станциях, причем до конца действия абонемента должно оставаться не меньше 30 дней. Если воспользоваться билетом в период заморозки, то она автоматически отменится.

Ранее в Москве по случаю Всемирного дня китов и дельфинов выпустили тематические карты "Тройка" с изображениями китов, занесенных в Красную книгу России. Приобрести новые карты можно в метро на станции "Маяковская" и на стойках "Живое общение", а также на портале Mosmetroshop.

