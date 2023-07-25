Тематические "Тройки" с китом из Красной книги появились в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На новых тематических картах "Тройка" изображены киты из Красной книги. Такой дизайн для транспортных карт был выбран к Всемирному дню китов и дельфинов. Об этом столичный Дептранс рассказал в своем телеграм-канале.

"Доступны два варианта карт: с гренландским и горбатым китами, которые занесены в Красную книгу России", – уточняется в публикации ведомства.

Фотографу удалось запечатлеть гренландского кита в нацпарке "Шантарские острова". В свою очередь, снимок горбатого кита был сделан в нацпарке "Командорские острова".

Приобрести новые карты можно в московском метро на станции "Маяковская" и на стойках "Живое общение", а также на портале Mosmetroshop.

Ранее в московском метро выпустили билеты "Единый" с символикой проекта "Активный гражданин". Тираж составил 200 тысяч экземпляров, купить их можно в кассах и автоматах по продаже билетов на всех линиях столичного метро.

Как уточнили в Дептрансе, накопленные баллы можно обменять на тематическую карту "Тройка" на сайте "Миллион призов".



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