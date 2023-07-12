09:33Транспорт
Билеты "Единый" с символикой проекта "Активный гражданин" появились в столичном метро
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Билеты "Единый" на 1 и 2 поездки с символикой проекта "Активный гражданин" появились в метро Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Отмечается, что билеты выпустили к 9-летию "Активного гражданина", в котором "москвичи решают, как будет выглядеть их любимый город". Тираж составил 200 тысяч экземпляров, купить их можно в кассах и автоматах по продаже билетов на всех линиях столичного метро, заявил заммэра города Максим Ликсутов.
В сообщении добавили, что можно обменять накопленные баллы на тематическую карту "Тройка" на сайте "Миллион призов".
Ранее Дептранс представил новые тематические билеты "Единый" в честь проекта "Здоровая Москва". По мнению Ликсутова, билеты напомнят горожанам, что необходимо следить за своим самочувствием и регулярно проходить обследование.
До этого в продажу поступили тематические карты "Тройка" в честь Дня Московского транспорта. Купить их можно было в кассах по продаже проездных билетов на станциях Кольцевой линии метро и на станции "Чистые пруды".
Тематические "Тройки" выпустили в Москве в честь 88-летия метро
Читайте также