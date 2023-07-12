Билеты "Единый" с символикой проекта "Активный гражданин" появились в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Билеты "Единый" на 1 и 2 поездки с символикой проекта "Активный гражданин" появились в метро Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что билеты выпустили к 9-летию "Активного гражданина", в котором "москвичи решают, как будет выглядеть их любимый город". Тираж составил 200 тысяч экземпляров, купить их можно в кассах и автоматах по продаже билетов на всех линиях столичного метро, заявил заммэра города Максим Ликсутов.

В сообщении добавили, что можно обменять накопленные баллы на тематическую карту "Тройка" на сайте "Миллион призов".

Ранее Дептранс представил новые тематические билеты "Единый" в честь проекта "Здоровая Москва". По мнению Ликсутова, билеты напомнят горожанам, что необходимо следить за своим самочувствием и регулярно проходить обследование.

До этого в продажу поступили тематические карты "Тройка" в честь Дня Московского транспорта. Купить их можно было в кассах по продаже проездных билетов на станциях Кольцевой линии метро и на станции "Чистые пруды".

Тематические "Тройки" выпустили в Москве в честь 88-летия метро