Тематические билеты "Единый" в честь проекта "Здоровая Москва" появились в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дептранс представил новые тематические билеты "Единый" в честь проекта "Здоровая Москва", сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Благодаря этим площадкам москвичи могут быстро и без предварительной записи пройти медицинские обследования. Павильоны проекта располагаются в парках и скверах Москвы.

В столице выпустили всего 200 тысяч экземпляров таких карт. Их можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов на всех линиях метро.

"Билеты напомнят горожанам, что необходимо следить за своим самочувствием и регулярно проходить обследование. Мы информируем пассажиров о важных городских проектах по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – поделился заммэра города Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что Дептранс представил новые тематические карты "Тройка" в честь Дня Московского транспорта. Они были посвящены параду ретротранспорта. Приобрести лимитированную карту можно в кассах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии метро и на станции "Чистые пруды".

В Москве 8 июля перекроют движение вблизи улицы Косыгина