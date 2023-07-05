Расписание поездов МЦД-2 изменится 8–9 июля из-за ремонтных работ

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Расписание движения поездов второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится в период 8–9 июля. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что с 03:00 8 июля по 15:00 9 июля будет изменено расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2. Так, на центральном участке от Рижской до Курской интервалы движения увеличат до одного часа, большинство поездов будут отменены.

По информации ведомства, интервалы движения поездов увеличат до 20 минут от Подольска до станции Царицыно, до 1,5 часа – от Царицына до Курского вокзала. При этом для ряда поездов укоротят маршрут от и до Царицына и Перерва. Большую часть поездов на Курском направлении отменят.

Добавляется, что на Рижском направлении тоже отменят большинство поездов, интервалы увеличат до 40 минут. У части поездов от и до станций Стрешнево, Марьина Роща укоротят маршрут.

В пресс-службе предупредили, что во время "окон" не удастся уехать в сторону Москвы со станций от Царицына до Перерва. Для поездок в центр пассажирам порекомендовали пользоваться пересадками на метро и МЦК на станциях Стрешнево и Царицыно, а также наземным транспортом.

"Здесь будут проводить капитальный ремонт путевой инфраструктуры. Также будут реконструировать контактную сеть в границах станции "Площадь трех вокзалов". Работы пройдут в выходные дни, когда пассажиропоток наименьший", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в субботу, 8 июля, с 08:00 и до конца Парада ретротранспорта на Чистопрудном бульваре будет ограничено движение трамваев между станциями метро "Чистые пруды" и "Павелецкая". В Дептрансе порекомендовали пользоваться метрополитеном до станций "Новокузнецкая" и "Чистые пруды".

До этого отмечалось, что движение для транспорта на ряде улиц в центре Москвы временно перекроют ночью 6 июля. Не удастся проехать по Большому Устьинскому мосту, по Яузскому и Покровскому бульварам, Садовническому проезду.

Движение транспорта в центре Москвы ограничат ночью 6 июля