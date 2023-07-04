Движение транспорта в центре Москвы ограничат ночью 6 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение для транспорта на ряде улиц в центре Москвы временно перекроют ночью 6 июля, следует из сообщения в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ограничения связаны с репетицией парада ретротранспорта. Движение будет временно перекрыто с 01:30 до 05:30. Все ограничения будут длиться не более 10 минут. Так, дороги перекроют:

на Большом Устьинском мосту;

на Яузском и Покровском бульварах;

в Садовническом проезде.

Водителям рекомендовали строить маршруты заблаговременно с учетом временных ограничений.

Ранее стало известно, что движение на некоторых улицах в районе Хамовников в Москве закроют в ночь на 9 июля из-за проведения ночного забега. Уточнялось, что до окончания мероприятий на этих улицах нельзя будет парковаться.

Проезжую часть в центре столицы перекрыли из-за падения дерева