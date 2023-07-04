16:06Транспорт
Движение транспорта в центре Москвы ограничат ночью 6 июля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение для транспорта на ряде улиц в центре Москвы временно перекроют ночью 6 июля, следует из сообщения в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Ограничения связаны с репетицией парада ретротранспорта. Движение будет временно перекрыто с 01:30 до 05:30. Все ограничения будут длиться не более 10 минут. Так, дороги перекроют:
- на Большом Устьинском мосту;
- на Яузском и Покровском бульварах;
- в Садовническом проезде.
Водителям рекомендовали строить маршруты заблаговременно с учетом временных ограничений.
Ранее стало известно, что движение на некоторых улицах в районе Хамовников в Москве закроют в ночь на 9 июля из-за проведения ночного забега. Уточнялось, что до окончания мероприятий на этих улицах нельзя будет парковаться.
Проезжую часть в центре столицы перекрыли из-за падения дерева
Читайте также