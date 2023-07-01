Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение в центре Москвы ограничат 8 июля из-за парада ретротранспорта, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"8 июля в период с 08:00 до 18:00 будут недоступны для проезда (в зависимости от временного промежутка. – Прим. ред.) ряд участков Садовнического, Устьинского и Белгородского проездов, Чистопрудного бульвара, Большого Устьинского моста, Яузского и Покровского бульваров", – уточнили в ведомстве.

На участке Садовнического проезда от Климентовского переулка, дом дома 25, строение 1 на Пятницкой улице, от дома 25 на Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24, строение 1 на Овчинниковской набережной перекрытие будет действовать с 08:00 до 11:00.

На Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой улицы и на Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара будет полное перекрытие с 12:00 до 18:00.

В районе Садовнического проезда от дома 22/24, строение 1 на Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста, на этом мосту, на Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы, также на Яузском бульваре от Яузской улицы до Подколокольного переулка и на Покровском бульваре от Подколокольного переулка и до улицы Покровки краткосрочно, на 10 минут, перекроют между 11:00 и 12:00.

В Дептрансе Москвы добавили, что водители не смогут парковаться в районе Чистопрудного бульвара от улицы Покровки до Мясницкой улицы, на Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара с 7 июля 00:01 и до завершения мероприятия.

В ведомстве порекомендовали планировать маршруты с учетом введения ограничений.

Ранее сообщалось, что колонна ретротранспорта пройдет от станции метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара в День Московского транспорта, 8 июля.

Колонна ретротехники отправится от станции метро "Новокузнецкая" в 11:00. Ее путь будет пролегать через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо, пока колонна не окажется на Чистопрудном бульваре.