Фото: victorymuseum.ru

Музей Победы проведет автопробег ретромашин 26 апреля в 11:00, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

"26 апреля перед Музеем Победы впервые стартует "Автопробег Победы". Это ретроралли пройдет в рамках Международной патриотической акции "Диктант Победы", – отметили в сообщении.

Уточняется, что зрители автопробега смогут увидеть легендарные "Победы" – автомобили ГАЗ-М-20.

Кроме того, во время мероприятия перед зданием музея пройдет выступление музыкальных коллективов. Также для посетителей будет работать полевая кухня, а волонтеры раздадут георгиевские ленточки и ленточки в цветах флага России. Желающие смогут сделать фото на память на фоне ретроавтомобилей.

Ранее заммэра Максим Ликсутов рассказал, что в июле этого года в честь Дня московского транспорта в столице пройдет парад трамваев.

По словам Ликсутова, в столице поддерживается традиция проведения парадов ретротранспорта, в рамках которых жителям и гостям Москвы демонстрируют уникальные исторические трамвайные вагоны.

