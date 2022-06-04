Ликсутов рассказал о прошедшем в Москве параде ретротранспорта

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что в этом году на параде ретротранспорта впервые свои машины представил Музей гаража особого назначения ФСО России. По его словам, 4 июня у городского транспорта был "маленький праздник".

Он выразил надежду, что такие совместные мероприятия, связанные с показом исторической техники, будут ежегодными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

