Площадь Павелецкого вокзала стала популярным местом отдыха горожан – Собянин

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

После реконструкции площадь Павелецкого вокзала стала востребованным среди москвичей местом досуга. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"В прошлом году здесь закончилась долгожданная реконструкция – появился ландшафтный парк с фонтаном и амфитеатром. Люди отдыхают в тени оригинальных навесов торгового центра и на террасах кафе, гуляют по пешеходным дорожкам", – написал мэр.

Он добавил, что сейчас идет благоустройство прилегающих к площади улиц. Так на Дубининской, Кожевнической и Новокузнецкой улицах, а также Даниловском валу обновят тротуары, оборудуют новые остановки общественного транспорта, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что благоустройство началось у станции Переделкино МЦД-4 в Москве. Работы пройдут на Лукинская улице, 1-й и 9-й Чоботовские аллеях, 7-й улице Лазенки, а также на территории парка возле реки Сетунь и северного вестибюля станции. Их планируется завершить до конца текущего года.

