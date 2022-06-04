Площадь Павелецкого вокзала стала популярным местом отдыха горожан – Собянин

16:28
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
После реконструкции площадь Павелецкого вокзала стала востребованным среди москвичей местом досуга. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
"В прошлом году здесь закончилась долгожданная реконструкция – появился ландшафтный парк с фонтаном и амфитеатром. Люди отдыхают в тени оригинальных навесов торгового центра и на террасах кафе, гуляют по пешеходным дорожкам", – написал мэр.
Он добавил, что сейчас идет благоустройство прилегающих к площади улиц. Так на Дубининской, Кожевнической и Новокузнецкой улицах, а также Даниловском валу обновят тротуары, оборудуют новые остановки общественного транспорта, высадят деревья и кустарники.
Ранее сообщалось, что благоустройство началось у станции Переделкино МЦД-4 в Москве. Работы пройдут на Лукинская улице, 1-й и 9-й Чоботовские аллеях, 7-й улице Лазенки, а также на территории парка возле реки Сетунь и северного вестибюля станции. Их планируется завершить до конца текущего года.
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