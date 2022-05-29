В Москве начались сезонные работы по обследованию зеленых насаждений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил о начале ежегодного мониторинга зеленых насаждений, передает Агентство "Москва".

"На 130 площадках постоянного наблюдения обследуют деревья и кустарники. Специалисты измерят их параметры – высоту, диаметр ствола, проекцию кроны, оценят жизнеспособность, декоративные качества, проверят на наличие болезней, вредителей и механических повреждений", – заявил Бирюков.

Результаты обследований фиксируется в паспортах и ведомостях площадок, а также наносятся на карту-план. При этом у каждого растительного объекта есть свой порядковый номер.

По словам Бирюкова, ежегодный мониторинг позволяет "получить объективную и целостную картину состояния зеленых насаждений столицы". Для этого пополняется фотобанк площадок постоянного наблюдения и анализируются сведения о состоянии зеленых насаждений, которые растут в неоднородных городских условиях.

В начале января Петр Бирюков объявил, что в Москве за 2021 год выполнили более 2,5 миллиона анализов качества воды. Он также рассказал, что на нужды жителей столицы и организаций уходит почти 3 миллиона кубометров воды в день.