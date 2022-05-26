Москвичи ознакомились с графиком отключения воды на mos.ru почти миллион раз

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жители столицы более 955 тысяч раз воспользовались онлайн-сервисом для проверки графика отключения горячей воды на портале mos.ru, сообщил замглавы департамента информационных технологий Борис Фролов.
Сервис запустили месяц назад. Каждый год он начинает работать за несколько недель до старта плановых отключений горячего водоснабжения.
"Это простой и удобный инструмент, который позволяет жителям заранее узнать даты планового отключения горячей воды в их домах. Достаточно ввести в поисковой строке сервиса интересующий адрес, после чего на экране появится информация о датах начала и завершения профилактических работ", – напомнил Фролов.
Также сервисом можно воспользоваться в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы", а также на сайте Московской объединенной энергетической компании.
Плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, начались в Москве 16 мая. Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что ежегодно отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона, в рамках подготовки к новому.
Профилактические работы планируют завершить до 1 сентября. За этот период специалисты проведут гидравлические испытания более чем на 17 000 километров сетей. По словам Бирюкова, раньше воду отключали на 20 и более дней, теперь максимальный срок сократился до 10 дней.
Отопительный сезон в Москве завершился 16 мая. Он был продлен из-за погодных условий и стал самым продолжительным за последние 20 лет – тепло подавалось в течение 243 дней. Предыдущий отопительный сезон длился 224 дня.
Объем отпуска тепла составил 59 миллионов гигакалорий (по оперативным данным). В прошлый отопительный сезон 2020–2021 годов – 57 миллионов гигакалорий. Таким количеством тепла можно 1,5 года отапливать Санкт-Петербург и 3 года – Новосибирск. Решение об отключении и включении тепла принимает правительство при сохранении среднесуточной температуры в течение 5 дней на уровне выше 8 градусов или ниже.
Сергей Собянин поручил начать подготовку к прохождению отопительного сезона 2022–2023 годов. Специалисты подготовят все здания и сооружения Москвы – всего более 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, 8,9 тысячи соцобъектов и 30,8 тысячи объектов экономики.
Плановые отключения горячей воды начались в Москве
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